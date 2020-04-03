Туристы обвинили отель в Крыму в угрозе заражения коронавирусом

Туристы обвинили владельцев отеля в Крыму в угрозе заражения коронавирусом из-за того, что те не предупредили их об инфицированной постоялице. Об этом в пятницу, 3 апреля, передает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в одной из гостиниц Севастополя. По словам собеседницы канала Анны Гончаровой, о случае заражения постояльцы узнали случайно, когда увидели в лобби медиков в спецодежде. После этого их попросили разойтись по номерам и оставаться там на двухнедельном карантине.
«Оказалось, что до нас в отеле проживала девушка, прилетевшая из Великобритании, и три дня назад ее госпитализировали с коронавирусом. Роспотребнадзор предписал сотрудникам отеля соблюдать санитарные нормы, убирать номера два раза в день, но никакой дезинфекции не проводилось», — пожаловалась Гончарова.
Теперь постояльцы отеля собираются обратиться с заявлением в Следственный комитет. Их юрист Алексей Авдеев считает, что в действиях администрации есть признаки нарушения статьи 237 УК РФ («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей»).
Ранее российские путешественники описали происходящее в Крыму во время пандемии коронавируса. По их словам, большинство туристов покинули полуостров, и сейчас там «словно утром 1 января — людей очень мало, везде тихо и пустынно».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения