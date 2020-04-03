Оказавшийся на карантине по коронавирусу россиянин показал ужин в обсерваторе

Российский турист, оказавшийся на карантине по коронавирусу, показал условия содержания в обсерваторе «Заря» в петербургском поселке Репино. Соответствующую видеозапись опубликовала «Фонтанка».
На размещенных в сети кадрах мужчина раскрывает контейнеры с едой, предоставленные на ужин, и демонстрирует их содержимое. «Картошка какая-то, котлетка, какой-то непонятный йогурт и холодный кофе непонятного качества. Мы тут не зажируем», — отмечает он за кадром.
Как уточняет издание, автор ролика является одним из 18 пассажиров рейса Доха — Санкт-Петербург, которых на автобусе в сопровождении полиции доставили в обсерватор. Ему и остальным путешественникам также выдали пижаму, тапочки, носки, шампунь, мочалку, бритву, пену для бритья, расческу, туалетную бумагу, зубную щетку и пасту. На карантине им предстоит провести ближайшие две недели.
31 марта сообщалось, что австралийские туристы, которых государство после путешествий поместило на карантин в роскошные отели, показали их убранства. Правительство Австралии использует пятизвездочные отели, чтобы изолировать граждан, которые прибыли из-за границы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения