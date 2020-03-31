Помещенные в роскошные отели на карантин туристы показали их убранства

Австралийские туристы, которых государство после путешествий поместило на карантин в роскошные отели, показали их убранства. Истории граждан публикует Daily Mail.
Как отмечает издание, правительство Австралии использует пятизвездочные отели, чтобы изолировать граждан, которые прибыли из-за границы. Например, некоторых жителей Сиднея разместили в InterContinental, Hilton, Swissotel и Novotel, и те начали делиться в социальных сетях своим досугом.
Так, одна женщина, временно проживающая в Hilton, показала просторный номер и телевизор в ванной комнате. Другой австралиец попозировал в белом платье на фоне картины в номере и иронично написал: «Кто-то сказал карантин?»
Еще один путешественник, помещенный на карантин в дорогостоящую гостиницу Crown Promenade, опубликовал фотографии еды, которую им предоставляют, и поблагодарил налогоплательщиков.
Уточняется, что всем находящимся на карантине австралийцам предоставляется трехразовое бесплатное питание каждый день. Сотрудники отелей оставляют блюда возле дверей постояльцев в специальных пакетах.
Ранее в марте популярные блогеры похвастались изоляцией на роскошной вилле на Бали во время пандемии коронавируса и были обруганы подписчиками. На размещенном фото пара сидит на диване и играет в видеоигры. «Вот так выглядит наша изоляция здесь», — подписал кадр мужчина. Фанаты знаменитостей возмутились постом и обругали их.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения