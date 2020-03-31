Помещенные в роскошные отели на карантин туристы показали их убранства

dailymail.co.uk

Австралийские туристы, которых государство после путешествий поместило на карантин в роскошные отели, показали их убранства. Истории граждан публикует Daily Mail.

Как отмечает издание, правительство Австралии использует пятизвездочные отели, чтобы изолировать граждан, которые прибыли из-за границы. Например, некоторых жителей Сиднея разместили в InterContinental, Hilton, Swissotel и Novotel, и те начали делиться в социальных сетях своим досугом.

Так, одна женщина, временно проживающая в Hilton, показала просторный номер и телевизор в ванной комнате. Другой австралиец попозировал в белом платье на фоне картины в номере и иронично написал: «Кто-то сказал карантин?»

Еще один путешественник, помещенный на карантин в дорогостоящую гостиницу Crown Promenade, опубликовал фотографии еды, которую им предоставляют, и поблагодарил налогоплательщиков.

Уточняется, что всем находящимся на карантине австралийцам предоставляется трехразовое бесплатное питание каждый день. Сотрудники отелей оставляют блюда возле дверей постояльцев в специальных пакетах.

Ранее в марте популярные блогеры похвастались изоляцией на роскошной вилле на Бали во время пандемии коронавируса и были обруганы подписчиками. На размещенном фото пара сидит на диване и играет в видеоигры. «Вот так выглядит наша изоляция здесь», — подписал кадр мужчина. Фанаты знаменитостей возмутились постом и обругали их.

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