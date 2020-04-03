Вернувшаяся из-за границы россиянка описала условия карантина в обсерваторе

Россиянку, которая недавно вернулась из Японии, поместили в обсерватор в санатории «Морской берег» во Владивостоке. Девушка описала условия карантина в учреждении в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, у нее и других пациентов, вернувшихся из-за границы, не взяли никаких анализов. Она рассказала, что в последний раз температуру ей измеряли в самолете.

Девушка также пожаловалась на плохое питание и отсутствие средств гигиены. Она рассказала, что на одного человека выдали лишь туалетную бумагу, зубную щетку и одно полотенце. «Теплая вода из крана. Мыться холодно очень», — сказала девушка. Она уточнила, что пациентов с детьми поселили в другое место с лучшими условиями.

«Выход за порог комнаты штраф и вызов полиции. По периметру вроде охрана, мигалки точно всю ночь были. И скорая стоит. Про анализы ни слова», — рассказала россиянка. Она добавила, что с врачами пациенты еще не встречались.

По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.

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