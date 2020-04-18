Россияне резко устремились в Крым

Россияне массово устремились в Крым — число жителей других регионов, прибывающих на полуостров, за последние сутки резко возросло. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает «КрымИнфо».

По ее словам, число приезжих увеличилось на 40 процентов. «И в основном это — через Крымский мост, потому что поток в аэропорту и через железную дорогу практически не меняется», — пояснила Пеньковская.

Она также добавила, что все прибывающие получают анкеты и памятки о необходимости соблюдать режим самоизоляции. «Сотрудники будут набирать отдельно граждан по этим анкетам, проверять, действительно ли они указали правильные реквизиты и где, по каким адресам они находятся», — отметила представительница ведомства.

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9 апреля сообщалось, что приезжающих в Крым россиян из всех регионов начнут на две недели отправлять на принудительную самоизоляцию. На пунктах въезда на Крымском мосту и в аэропорту будут выдавать все необходимые документы.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 43 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, 21 человек вылечился. До 30 апреля в республике действует режим повышенной готовности и самоизоляции для всех жителей. Предполагается, что ограничительные меры могут быть пересмотрены.

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