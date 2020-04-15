Раскрыты риски курортов Крыма из-за пандемии коронавируса

Раскрыты риски курортов Крыма в связи с пандемией коронавируса — поток туристов в регион может резко снизиться, если ситуация не стабилизируется к середине лета. Таким прогнозом поделился сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Владимир Мукомель, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Он уточнил, что спад числа отдыхающих, согласно нейтральному сценарию, может достичь 35-55 процентов и опуститься до 3,3-4,8 миллиона туристов. В таком случае полуостров посетят еще меньше путешественников, чем в 2014 году, когда он вошел в состав России и лишился потока украинских туристов.

При этом, по оптимистичному сценарию — если ситуация с коронавирусом придет в норму к июню, — турпоток сократится на 20-30 процентов. В случае же, если все введенные из-за распространения заболевания ограничения будут сняты лишь осенью, число отдыхающих достигнет минимума. В результате в республике вырастет безработица, доходы населения упадут до 55-60 процентов от среднероссийского уровня, в системе здравоохранения начнется коллапс, а в малом и среднем бизнесе — массовые банкротства.

Материалы по теме «Пока буду жив, буду ездить» Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив

8 апреля сообщалось, что российским туристам, прибывающим в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, выдвинут условие, согласно которому они будут отправляться на обязательный карантин по коронавирусу.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 34 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, 13 человек вылечились. До 30 апреля в республике действует режим самоизоляции для всех жителей. Предполагается, что в конце недели ограничительные меры могут быть пересмотрены.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!