Раскрыты риски курортов Крыма из-за пандемии коронавируса

Раскрыты риски курортов Крыма в связи с пандемией коронавируса — поток туристов в регион может резко снизиться, если ситуация не стабилизируется к середине лета. Таким прогнозом поделился сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Владимир Мукомель, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Он уточнил, что спад числа отдыхающих, согласно нейтральному сценарию, может достичь 35-55 процентов и опуститься до 3,3-4,8 миллиона туристов. В таком случае полуостров посетят еще меньше путешественников, чем в 2014 году, когда он вошел в состав России и лишился потока украинских туристов.
При этом, по оптимистичному сценарию — если ситуация с коронавирусом придет в норму к июню, — турпоток сократится на 20-30 процентов. В случае же, если все введенные из-за распространения заболевания ограничения будут сняты лишь осенью, число отдыхающих достигнет минимума. В результате в республике вырастет безработица, доходы населения упадут до 55-60 процентов от среднероссийского уровня, в системе здравоохранения начнется коллапс, а в малом и среднем бизнесе — массовые банкротства.
8 апреля сообщалось, что российским туристам, прибывающим в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, выдвинут условие, согласно которому они будут отправляться на обязательный карантин по коронавирусу.
Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 34 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, 13 человек вылечились. До 30 апреля в республике действует режим самоизоляции для всех жителей. Предполагается, что в конце недели ограничительные меры могут быть пересмотрены.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения