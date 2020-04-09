Нашествие хамсы на поселок в Крыму сняли на видео

Видео: more.kryma / Instagram

В поселке Черноморское в Крыму произошло нашествие хамсы. Очевидцы сняли случившееся на видео, записи были опубликованы в Instagram.

На размещенных в соцсетях кадрах запечатлено морское побережье в западной части полуострова, покрытое сотнями мелких рыб. В посте указано, что, по основной версии, хамсу загнали к берегу дельфины. «Черноморцы не растерялись, и к вечеру вся рыба была выловлена», — говорится в подписи.

Подписчики аккаунта отреагировали на ситуацию в комментариях. «Дельфины, по ходу, узнали о том, что нам жрать нечего будет скоро, вот и рыбки подогнали», — пошутил один. «Вчера было суперлуние... Может, причина в сильном приливе?» — предположил другой. «Жуть какая», — высказался третий. «Вкуснятина! Солененькая в меру, да с картошечкой отварной... Ммм!» — заметил четвертый.

В декабре прошлого года сообщалось о нашествии медуз в акватории Балаклавской бухты в Севастополе в Крыму. Тогда тысячи морских обитателей заполонили гавань и сгруппировались, в частности, около катеров и яхт у причала.

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