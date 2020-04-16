Полицейские показали Крым в изоляции со словами «такого Ялта не видела никогда»

Полицейские показали происходящее в Крыму во время режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Ролик был опубликован в четверг, 16 апреля, в Telegram-канале «Крыминформ».
На кадрах запечатлено, как представители правоохранительных органов двигаются на служебном автомобиле по пустующей городской набережной, на которой нет ни одного человека. «Такого Ялта еще не видела никогда», — слышны слова за кадром.
Ранее в апреле сообщалось, что поток туристов на курорты Крыма может резко снизиться, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции не стабилизируется к середине лета. Спад числа отдыхающих, согласно нейтральному сценарию, может достичь 35-55 процентов и опуститься до 3,3-4,8 миллиона туристов.
Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 37 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 14 человек вылечились, в стационарах находятся 64 человека. До 30 апреля в республике действует режим самоизоляции для всех жителей. Предполагается, что в конце недели ограничительные меры могут быть пересмотрены.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения