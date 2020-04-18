Врачам дали совет полоскать рот спиртом и капать кислоту в глаза от коронавируса

Российским врачам, взаимодействовавшим с пациентами с характерными для коронавируса симптомами, дали советы по недопущению распространения инфекции. «Временные методические рекомендации» по профилактике и лечению COVID-19 были опубликованы на сайте Минздрава, на них обратил внимание «Подъем».

В частности, там говорится, что медработнику, выявившему зараженного, следует продезинфицировать средства индивидуальной защиты, обувь и руки, а после надеть запасной комплект одежды. «Рот и горло прополаскивают 70-процентным этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают двухпроцентный раствор борной кислоты», — также сказано в тексте.

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Главный внештатный оториноларинголог ГМУ управделами президента Владимир Козлов назвал данные рекомендации «полной бредятиной». По его словам, следуя им, человек может получить ожог рта и глотки или ослепнуть. На вопрос о том, каким образом необходимо защищаться врачам, он ответил: «Все просто: не лезть туда, куда не нужно».

12 апреля врач из Новосибирска пожаловался, что заразился коронавирусом от пациентки из-за нехватки средств защиты, в частности респираторов. По словам медика, работающего фельдшером скорой помощи, инфекционные бригады, которые должны выезжать к гражданам с подозрением на коронавирус, были плохо оснащены и имели при себе только одноразовый халат, обычную маску, очки, перчатки, антисептик.

По всей России, по данным на утро 18 апреля, выявлено 4785 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 79 регионах. Всего новым вирусом в стране заразились 36 793 человека в 85 регионах, выздоровели 3057 пациентов.

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