Российский врач рассказал о заражении коронавирусом из-за нехватки респираторов

Российский врач из Новосибирска пожаловался, что заразился коронавирусом от пациентки из-за нехватки средств защиты, в частности респираторов. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».
По словам медика работающего фельдшером скорой помощи, инфекционные бригады, которые должны выезжать к гражданам с подозрением на коронавирус, были плохо оснащены. «Из оснащения у нас был одноразовый халат хирургический, одноразовая обычная маска, очки, перчатки, антисептик. Но сами понимаете, это — как слону дробина на самом деле», — пояснил он.
Как отметил врач, подобные средства защиты недостаточны для того, чтобы уберечься от инфицирования при контакте с зараженным пациентом. «Я знал, что защиты как таковой нет. Ходил, возмущался, чтобы дали респираторы хотя бы. Но на тот момент у них [у руководства] якобы не было возможности их купить», — рассказал он.
Медик отметил, что с начала эпидемии его бригада госпитализировала около 20 человек, при этом коронавирус был выявлен только у одной пациентки, которая прилетела в Новосибирск из Таиланда. Именно от нее фельдшер и заразился. При этом когда его было необходимо госпитализировать, специальная капсула для доставки пациентов с коронавирусом была сломана, уточнил врач.
По последним данным, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемия в стране умерли 130 инфицированных, 1291 человек излечился.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения