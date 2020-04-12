Российский врач рассказал о заражении коронавирусом из-за нехватки респираторов

Российский врач из Новосибирска пожаловался, что заразился коронавирусом от пациентки из-за нехватки средств защиты, в частности респираторов. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По словам медика работающего фельдшером скорой помощи, инфекционные бригады, которые должны выезжать к гражданам с подозрением на коронавирус, были плохо оснащены. «Из оснащения у нас был одноразовый халат хирургический, одноразовая обычная маска, очки, перчатки, антисептик. Но сами понимаете, это — как слону дробина на самом деле», — пояснил он.

Как отметил врач, подобные средства защиты недостаточны для того, чтобы уберечься от инфицирования при контакте с зараженным пациентом. «Я знал, что защиты как таковой нет. Ходил, возмущался, чтобы дали респираторы хотя бы. Но на тот момент у них [у руководства] якобы не было возможности их купить», — рассказал он.

Медик отметил, что с начала эпидемии его бригада госпитализировала около 20 человек, при этом коронавирус был выявлен только у одной пациентки, которая прилетела в Новосибирск из Таиланда. Именно от нее фельдшер и заразился. При этом когда его было необходимо госпитализировать, специальная капсула для доставки пациентов с коронавирусом была сломана, уточнил врач.

По последним данным, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемия в стране умерли 130 инфицированных, 1291 человек излечился.

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