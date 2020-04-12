Нарушителей изоляции предупредили об активации «спящих» штрафов

После введения специальных цифровых пропусков в Москве начнет действовать поправка в столичный КоАП, которая предусматривает штрафы автомобилистам за нарушение карантина. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов на прошлой неделе отмечал, что такое наказание являлось «спящим» потому что на тот момент передвижение по городу не ограничивалось.

Депутат рассказал, что после того, как мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок передвижения на личном транспорте, в случае нарушения теперь можно составлять протокол. Этим правом обладают сотрудники полиции, в том числе ГИБДД и ППС. Росгвардия может лишь поинтересоваться перемещениями граждан.

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Мосгордума приняла закон о наказаниях для нарушителей изоляции в начале апреля. Автомобилистов могут оштрафовать на пять тысяч рублей, а их машину — задержать и отправить на спецстоянку.

Собянин вечером 11 апреля объявил о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. По словам столичного градоначальника, начать оформление пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

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