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Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по коронавирусу

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Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Посол Китая в Австралии Чэн Цзинье пригрозил плохими последствиями, которые может повлечь расследование в отношении происхождения коронавируса. Об этом он заявил в интервью для газеты The Australian Financial Review.

Дипломат намекнул на то, что требования австралийских властей о расследовании отрицательно повлияют на отношения стран. По словам посла, это может отпугнуть китайских туристов и даже сказаться на торговых отношениях.

Чэн Цзинье отметил, что расследование все равно не поддержат все страны. «Использование подозрений и обвинений [в сторону Китая] в такое критическое время может лишь подорвать глобальные усилия по борьбе с пандемией», — заявил он.

The Australian Financial Review отмечает, что ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон решил присоединиться к США в расследовании происхождения вируса.

Подозрения в искусственном происхождении инфекции стали активно распространяться после того, как американский телеканал Fox News сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории Уханьского института вирусологии. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ответ заявил, что версия о разработке коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории в Ухане не имеет никаких научных оснований.

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