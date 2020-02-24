Китай опроверг разработку смертельного коронавируса в лаборатории

Слухи о том, что китайский коронавирус COVID-19 был разработан в лаборатории, не соответствуют действительности. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, передает «Интерфакс».

«Я вам точно скажу, что это ( COVID-19 — прим. «Ленты.ру») не искусственное. Возможно, это вирус, как вирус SARS (вирус, вызвавший эпидемию атипичной пневмонии — прим. «Ленты.ру»), от диких животных», — сказал посол журналистам. Чжан Ханьхуэй добавил, что пока ученым не удалось точно установить источник распространения нового коронавируса. Популярная версия о том, что он передался «нулевому пациенту» от летучей мыши, также нуждается в подтверждении.

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Ранее дипломат также сообщил, что Китай разработал вакцину от вируса COVID-19. Препарат еще нуждается в дополнительных тестированиях и доработке перед выпуском на рынок. Кроме того, посол рассказал о других препаратах, которые показали эффективность в борьбе с вирусом.

22 февраля китайские ученые сообщили, что эпидемия COVID-19 началась гораздо раньше, чем была зафиксирована, — в ноябре или начале декабря 2019 года. При этом источником был не рынок «Хуанань», как считалось ранее, однако, попав туда вместе с «нулевым пациентом», вирус начал распространяться гораздо активнее.

По последним данным на 24 февраля, в мире зарегистрировано около 79,4 тысячи зараженных коронавирусом, 2620 умерли, более 25 тысяч выздоровели. Инкубационный период заболевания может составлять до 27 дней, что существенно осложняет сдерживание эпидемии.

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