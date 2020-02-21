Зеленский обратился к нации после бунта украинцев из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации после бунта местных жителей из-за эвакуации украинцев из Уханя в поселок Новые Санжары. Он опубликовал запись на своей странице в Facebook.

Президент возмутился поведением жителей Новых Санжар, а также Львовской и Тернопольской областей.

«Вы не просто бросали камни в автобусы с людьми, это были камни в остатки вашего достоинства и чести!» — прокомментировал президент поступок украинцев, которые забрасывали камнями автобус с эвакуированными. Он также пообещал наказать всех виновных и добавил, что самый страшный вирус — это вирус ненависти.

Зеленский поздравил эвакуированных из Китая граждан Украины с возвращением на родину. Он выразил надежду, что в ближайшее время они отправятся по своим домам и увидят родных. «Я хочу, чтобы каждый украинец знал: "Мое государство меня не бросит"», — сказал президент. По его словам, неважно, кем является гражданин Украины: пленным моряком, политзаключенным, молодой девочкой с собачкой или человеком, оказавшемся в плену у коронавируса. «Я торжественно пообещал заботиться об украинском народе. Я никогда не нарушу эту клятву!» –– дополнил он.

Несколько десятков украинцев прилетели из Китая 20 февраля и были размещены в Новых Санжарах на карантин. Местные жители пытались не допустить этого, блокировали дороги, дрались с полицией и забрасывали камнями автобус с эвакуированными. Задержаны более 20 человек, несколько силовиков пострадали. Во Львовской и Тернопольской областях строили баррикады и организовали блокпосты против размещения в местных больницах эвакуированных соотечественников.

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