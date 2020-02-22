В Китае названы новые сроки инкубационного периода коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает Reuters.

Власти страны заявили, что от момента заражения до проявления симптомов болезни может пройти 27 дней. Ранее считалось, что заболевание проявляет себя не позднее чем через две недели после заражения. Уточняется, что новые данные могут существенно осложнить сдерживание эпидемии.

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Отмечается, что 24 января 70-летний житель Китая по фамилии Цзян вернулся из Эчжоу, где навещал свою сестру, которая, как оказалось, была заражена коронавирусом. Первые симптомы, такие как слабость и повышенная температура, мужчина ощутил лишь 19 февраля.

Как передает РИА Новости, власти также изменили определение «близкого контакта» с зараженным. По словам сотрудницы чрезвычайного центра китайского центра по контролю за заболеваниями Сян Ницзюань, это связано с тем, что вирус может передаваться еще за два дня до появления симптомов. «Теперь нам необходимо включить в это определение людей, которые контактировали с больным за два дня до того, как он заболел, над ними тоже нужно установить медицинское наблюдение», — заявила она.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Во всем мире в настоящее время насчитывается 2247 смертей от нового заболевания.

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