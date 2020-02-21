Китайский коронавирус пообещали ликвидировать до конца марта

Власти Китая смогут победить смертельный коронавирус COVID-2019 до конца марта. Его полностью ликвидируют по всей стране, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, передает ТАСС.

«Кроме провинции Хубэй, в других регионах мы можем одержать эту победу уже в течение этого месяца», — отметил посол. Он подчеркнул, что уровень смертности от коронавируса не очень высокий, по всей стране составляет всего 0,55 процента.

Ханьхуэй добавил, что на сегодняшний день уже больше 18 тысяч человек выписали из госпиталей. Он утверждает, что во многих провинциях и регионах уже больше 10 дней не появляются новые случаи инфекции.

По словам посла, Пекин готов активизировать сотрудничество с Москвой в области здравоохранения и «борьбы с иностранным вмешательством во внутренние дела» России и Китая.

Во всем мире в настоящее время насчитывается 2247 смертей от нового коронавируса. Число зараженных возросло до 76,7 тысячи, выздоровели более 18,4 тысячи человек.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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