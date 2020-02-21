Коронавирус проник в тюрьмы и заразил 500 человек

Более 500 человек в китайских тюрьмах заразились смертельным коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил глава управления по делам тюрем Министерства юстиции КНР Хэ Пин, передает South China Morning Post.

Заражение диагностировали по меньшей мере у 505 заключенных в пяти тюрьмах в разных провинциях страны: Хубэй, Шаньдун и Чжэцзян. Среди них — арестованные в женской колонии и один зараженный в колонии для несовершеннолетних. Еще девять случаев пока не подтверждены.

Отмечается, что в провинции Шаньдун уже уволили начальника Управления юстиции Цзе Вэйцзюня. Причиной снятия с должности стали «просчеты в работе по профилактике и контролю за распространением вируса в тюрьме». Первым заболевшим там стал охранник, о его заражении стало известно более недели назад. Власти попытались предотвратить распространение COVID-19 в тюрьме, однако это не удалось.

Во всем мире в настоящее время насчитывается 2247 смертей от нового коронавируса. Число зараженных возросло до 76,7 тысячи, выздоровели более 18,4 тысяч человек.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru