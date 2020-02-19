Россия продолжит выдавать визы китайцам

Россия продолжит выдавать гражданам Китая служебные, деловые, гуманитарные и транзитные визы. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Дипломатическое ведомство подтвердило, что въехать в Россию в частных, учебных и туристических целях китайцы не смогут с 20 февраля, а с 19 февраля не смогут получить соответствующие визы. В том же сообщении говорится, что российская сторона готова сотрудничать с КНР для того, чтобы как можно скорее ликвидировать эпидемию коронавируса.

Распоряжение о временном запрете на въезд китайцев в Россию подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничение начнет действовать 20 февраля. Оно коснется туристов, а также приезжающих в Россию по работе или вопросам бизнеса. Кроме того, в связи с распространением COVID-19 Россия приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая.

По данным на 19 февраля, от коронавируса скончались 2004 человека. Число зараженных возросло до 74,1 тысячи, выздоровели более 14,3 тысячи человек.

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