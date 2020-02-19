Названо лекарство против коронавируса

В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.

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Препарат вошел в шестую версию предварительного плана лечения COVID-2019 вместе с хлорохинфосфатом и Рибавирином в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Ранее «Абидол» уже включался в лечебные планы в комбинации с другими препаратами. Тогда в российских СМИ прошла ошибочная информация. что речь идет о советском лекарстве «Арбидол».

18 февраля Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) обнародовал результаты крупнейшего на данный момент исследования вспышки коронавируса COVID-19. Аналитики изучили записи 72,3 тысячи пациентов и пришли к выводу, что возраст подавляющего большинства зараженных — от 30 до 69 лет. Большая часть из них сообщила о «связанном с Уханем воздействии».

По последним сведениям, от коронавируса скончались 2012 человек. Число зараженных возросло до 75,3 тысячи, выздоровели более 15,1 тысячи человек. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

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