«Арбидол» оказался лекарством для рухнувшей нефти

После сообщения китайских властей об успехах в поиске препаратов против коронавируса стоимость нефти, рухнувшей за последнюю неделю более чем на десять процентов, выросла. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает CNBS.

В среду, 5 февраля, сорт Brent поднялся выше отметки 55 долларов за баррель. По состоянию на 16:00 по московскому времени цена достигла 55,35 доллара, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. В начале января, когда серьезность распространения коронавируса еще не была очевидна, нефть достигала 70 долларов за баррель.

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Лекарствами, которые смогли доказать свою эффективность в борьбе с заболеванием, оказались российские «Арбидол» и «Дарунавир». Ведущий эпидемиолог Китая Ли Ланьцзюань рекомендовала включить их в клинический план лечения заболевших, пишет «Чанцзян жибао».

Она отметила, что используемое в настоящее время лечение показало себя хуже, чем российские препараты, и к тому же оно имеет негативные побочные эффекты.

Чен Цзуобин, также работавший в команде исследователей, рассказал, что «Арбидол» и «Дарунавир» на следующем этапе заменят препараты с меньшей эффективностью.

Ранее производитель «Арбидола» компания «Отисифарм запустила рекламную кампанию, в которой говорилось, что препарат эффективен против коронавируса. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась такими сообщениями и собирается проверить их на предмет соблюдения законодательства в области рекламы.

По состоянию на 5 февраля по всему миру коронавирус 2019-nCov диагностирован у 24 627 человек. Скончались 493 человека, еще 3223 находятся в критическом состоянии. Выздоровели более тысячи заболевших.

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