Предсказано будущее цен на нефть

Цены на нефть в первом квартале 2020 года не поднимутся выше 60 долларов за баррель на фоне падения спроса со стороны Китая — главного потребителя сырья в мире. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарии британской консалтинговой компании Wood Mackenzie.

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Мировой спрос на нефть в первом квартале снизился на 900 тысяч баррелей в сутки, до 98,8 миллиона баррелей, из-за ограничения авиаперевозок в рамках противодействия распространению смертельного китайского коронавируса. В то же время в КНР спрос в ближайшем будущем упадет на 200 тысяч баррелей в сутки, до 13 миллионов, предсказывают аналитики. Это первое падение спроса в Китае с 2009 года. Из-за него ОПЕК потребуется дополнительно сократить добычу для поддержания стоимости сырья выше 50 долларов за баррель.

Эпидемия коронавируса смогла нанести чувствительный удар по нефти, поскольку выпала на китайский Новый год. В это время жители страны традиционно совершают путешествия, навещая родственников в других регионах или отправляясь на отдых за рубеж. Однако из-за заболевания в 2020 году китайские граждане отказались от поездок, в результате чего упал спрос на бензин и авиационное топливо.

Кроме того, пострадала промышленность страны: в конце января — начале февраля работа китайских предприятий фактически остановилась из-за новогодних каникул. Однако в связи с эпидемией власти в 2020 году были вынуждены продлить недельные праздники.

Стоимость нефти Brent 3 февраля рухнула ниже 55 долларов за баррель впервые более чем за год. В дальнейшем нефть продолжила падение. По состоянию на 10:56 по московскому времени 5 февраля стоимость сырья на Лондонской бирже ICE составила 54,16 доллара за баррель.

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