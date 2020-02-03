Нефть рекордно подешевела

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 55 долларов впервые с 3 января 2019 года. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

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По состоянию на 19:51 по московскому времени стоимость апрельского фьючерса на баррель Brent составляла 54,29 доллара. Баррель американской марки WTI с поставкой в марте в ходе торгов 3 февраля опускался до 49,92 доллара.

Стоимость нефти падает на фоне распространения смертельного коронавируса в Китае и опасений в связи со снижением спроса на сырье. Кроме того, участники рынка руководствуются ожиданиями снижения спроса в будущем.

Ранее сообщалось о возможности проведения странами ОПЕК экстренного заседания в феврале, на котором будет обсуждаться влияние эпидемии коронавируса в Китае на нефтяной рынок и возможность дальнейшего сокращения добычи для поддержания цен.

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