Нефти предрекли быстрое падение

Ценам на нефть Brent предрекли быстрое падение до 55 долларов за баррель из-за смертельного китайского вируса 2019-nCoV, жертвами которого стали десятки человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

В понедельник, 27 января, но фоне новостей о вирусе нефть Brent уже опустилась ниже 60 долларов за баррель, обновив минимум с ноября 2019 года. Баррель американской марки нефти WTI откатился ниже 53 долларов на новостях из Азии.

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В ближайшую неделю коронавирус будет главным фактором, который влияет на стоимость нефти, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его прогнозу, на негативных новостях цены на сырье могут опуститься до 54-57 долларов. В Альфа-банке, считают, что цена Brent будет ниже 60 долларов в ближайшие две недели. Как пояснил, аналитик Борис Красноженов, на цены может повлиять снижение спроса со стороны Китая и ограничения в области туризма из-за опасений распространения заболевания.

В случае ухудшения ситуации с вирусом продажи на глобальных сырьевых рынках могут усилиться, и тогда цены на сырье опустятся до 55,5 доллара, считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. В ВТБ также прогнозируют нефть на уровне 56 долларов.

По мнению Покатовича, даже если ситуация с вирусом быстро стабилизируется, ценам на сырье все равно понадобится несколько недель для того, чтобы достичь уровня 63-64 долларов. Противоположного мнения придерживается начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Он считает возможным отскок цен на нефть в диапазон 60-65 долларов за баррель уже к концу текущей недели.

Ранее сообщалось, что паника из-за вируса охватила мировые рынки. Биржевые индексы в разных странах упали от нескольких десятых процента до нескольких процентов. Сильнее всего обвалился индекс Shanghai Composite Шанхайской биржи, потеряв 2,8 процента.

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