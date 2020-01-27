Нефть рекордно подешевела

Баррель нефти сорта Brent подешевел рекордно за последние несколько месяцев, следует из данных торгов лондонской биржи ICE.

На момент публикации стоимость мартовского фьючерсного контракта на баррель Brent равнялась 59,3 доллара. По сравнению с ценой закрытия предыдущей сессии котировки снизились на 2,2 процента.

Падение ниже 60 долларов за баррель произошло впервые с ноября прошлого года, когда котировки опускались до уровня 59,76 доллара.

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Баррель американской марки WTI с поставкой в марте стоит 52,9 доллара — снижение на 2,3 процента.

В конце января стоимость нефти снижалась в течение нескольких торговых сессий подряд. Аналитики отмечали, что причиной служит распространение нового коронавируса в Китае — из-за него снижается спрос на авиатопливо. Кроме того, участники рынка руководствуются ожиданиями снижения спроса в будущем.

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