Билл Гейтс подключился к борьбе со смертельным вирусом

Основатель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс подключился к борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, распространяющимся в Китае — он пожертвовал 10 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте фонда Гейтса и его жены Мелинды.

Пять миллионов долларов из общей суммы пойдут на помощь непосредственно в борьбе с заболеванием и будут перечислены государственным и частным организациям, которые занимаются контролем за распространением вируса и уходом за заразившимися. Оставшуюся сумму получит Африканский центр контроля и предотвращения заболеваний.

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В сообщении фонда отмечается, что средства выделены на техническую поддержку мониторинга текущей обстановки, исследования вируса, а также создание условий для своевременной изоляции заболевших.

По состоянию на 27 января жертвами коронавируса стали 80 человек, количество заразившихся превысило 2700. Биржевые индексы в разных странах отреагировали на распространение заболевания снижением.

Билл Гейтс занимает второе место в рейтинге самых богатых людей с состоянием в 115 миллиардов долларов, уступая основателю Amazon Джеффу Безосу (состояние оценивается в 116 миллиардов долларов).

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