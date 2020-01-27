Смертельный вирус добрался до любимого курорта россиян в Китае

На острове Хайнань, который считается любимым курортом россиян в Китае, зарегистрирован первый смертельный случай от заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, жертвой инфекции стала 80-летняя женщина. Как отмечает ТАСС, она скончалась от пневмонии, вызванной новой инфекцией 2019-nCoV. Пожилая жительница Китая прибыла в провинцию Хайнань 17 января.

Кроме того, сообщается, что число зараженных на острове превысило 30 человек.

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23 января стало известно, что российские туристы расхотели отдыхать в Китае из-за информации о вспышке смертельного коронавируса. Согласно заявлению туроператора «Интурист», речь идет в основном о путевках на остров Хайнань.

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV возросло до 80 человек. Большинство случаев заражения смертельным вирусом зарегистрировано в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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