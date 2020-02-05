Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса

Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России. Каждая неделя простоя фабрик будет добавлять до трех процентов к цене товара, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Как пояснили специалисты, если производство в КНР не возобновится до 10 февраля, то к концу марта электроника начнет исчезать из российских магазинов. В зависимости от типа товаров цены будут подниматься от полутора до трех процентов каждую неделю, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Проблемы с поставками затронут все китайские бренды, а также Apple и частично Samsung.

Также ожидаются перебои с поставками автокомпонентов — запчасти могут подорожать в несколько раз. В конце января о проблемах со сборкой машин уже официально объявил КамАЗ. Генеральный директор предприятия Сергей Когогин рассказал, что с марта объемы производства могут сократиться на фоне рисков с поставками китайских запчастей.

Ситуация с коронавирусом также отразится на поставках продуктов питания из Китая, в первую очередь овощей и фруктов. Однако изданию в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали, что инфекция не распространяется через предметы или продукты. В случае запрета на покупку продуктов из КНР российские ретейлеры переориентируют закупки на другие страны без какого-либо дискомфорта для потребителей. Дефицита товаров или роста цен в европейской части страны не ожидается, проблемы могут возникнуть лишь на Дальнем Востоке.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вспышка коронавируса в Китае рискует уронить мировую экономику. Она отметила, что последствия заболевания скажутся и на России. Например, уже падает цена на нефть.

По последним данным, число зараженных коронавирусом 2019-nCoV превысило 23 тысячи человек. Жертвами стали 492 человека, полностью излечились 850 пациентов. Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце прошлого года. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в масштабную пандемию.

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