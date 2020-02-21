Китаец вылечился от коронавируса и снова заразился им

В провинции Сычуань на юго-западе Китая выявили случай повторного заражения коронавирусом COVID-2019 у мужчины, который вылечился от него и был выписан из другой больницы. Об этом сообщает издание «Бэйцзин цинняньбао».

Отмечается, что инфицированный китаец уже находится в одной из больниц в городе Чэнду. «Пока не выяснено, заразились ли члены его семьи. Мы сообщим об этом сразу же после того, как будут получены результаты анализа», — отметил представитель местного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

Издание добавляет, что о повторном заражении пациента стало известно 19 февраля. До этого он находился в изоляции, его лечили в соответствии со старыми стандартами.

Во всем мире в настоящее время насчитывается 2247 смертей от нового коронавируса. Число зараженных возросло до 76,7 тысячи, выздоровели более 18,4 тысяч человек.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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