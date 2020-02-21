Более 20 китайских туристов сбежали от врачей на экскурсию по Москве

Более 20 граждан Китая ушли из гостиницы, где им было предписано находиться на карантине, и отправились на экскурсию по Москве. За туристами приехала скорая, но они сбежали от врачей на экскурсионном автобусе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, туристов остановили 20 февраля при входе на станцию метро «Новослободская». При себе у них имелись предписания о нахождении в карантине, которое они нарушили, отправившись на экскурсию.

На место происшествия приехала полиция и скорая помощь, однако туристы из Китая с ними не поехали. Увидев скорую, они сели в экскурсионный автобус и уехали. Их гид пояснила, что у туристов запланирован поход в театр в центре Москвы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Во всем мире в настоящее время насчитывается 2247 смертей от нового коронавируса. Число зараженных возросло до 76,7 тысячи, выздоровели более 18,4 тысячи человек.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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