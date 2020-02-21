Российские аптеки взялись за цены на лекарства

Наценки на лекарства в аптеках России выросли впервые с 2016 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group.

В 2016 году надбавки к цене на медикаменты составляли в среднем 25,8 процента от конечной стоимости. В последующие годы размер снижался: в 2017 году — до 25,1 процента, в 2018-м — до 23,9 процента. В 2019 году аптеки взялись за цены на лекарства и начали повышать надбавки из-за снижения спроса на медицинские препараты на российском рынке. В результате надбавка выросла до 24,6 процента.

Высокие наценки оказались у средств для кожи (29,7 процента), противопаразитарных (28,1 процента) и лекарств от простуды (27 процентов). Самая большая наценка у препаратов, которые аналитики не отнесли ни к одной из групп (34,6 процента). При этом эксперты отмечают, что наценки на лекарства в России одни из самых низких в сравнении с товарами из других сегментов массового потребления. Так, надбавка к цене на одежду или парфюмерию может в несколько раз превышать закупочную стоимость товара, пояснил член совета Гильдии маркетологов Николас Коро.

Однако аптеки в 2020 году вряд ли смогут увеличить маржу, даже несмотря на опасения россиян подхватить коронавирус, пишет издание. После скандала с завышением цен на медицинские маски в России за торговыми точками стала пристально наблюдать Федеральная антимонопольная служба.

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