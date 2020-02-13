В России предложили еще больше ужесточить контроль за оборотом лекарств

«Единая Россия» планирует в ближайшие дни внести в Госдуму законопроекты по расширению государственного контроля за оборотом лекарств. Об этом пишет газета «Известия».

Первый замруководителя партии Андрей Исаев рассказал изданию, что первым законопроектом предлагается внести поправки в закон об антимонопольной деятельности. Это позволит Федеральной антимонопольной службе получить полномочия по контролю ценообразования всех лекарств, а не только входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших.

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Еще одна поправка будет регламентировать общие принципы регулирования деятельности аптечных сетей, а также меры, которые смогут влиять на ценообразование препаратов.

Депутат указал, что заняться такими поправками заставила сложившаяся ситуация с коронавирусом, когда фиксировались неконтролируемые скачки цен на лекарства и средства защиты.

7 февраля стало известно, что в 68 субъектах страны (из 85) было зафиксировано многократное подорожание медицинских масок. В ряде регионов рост цен составил 500-800 процентов.

5 февраля президент России Владимир Путин пригрозил компаниям, которые пытаются нажиться на распространении смертельного китайского коронавируса. По его словам, необходимо лишать лицензий те аптеки, в которых выявили завышение цен на препараты и средства защиты. «Просто по каждой организации принять решение, вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз», — подчеркнул российский лидер.

О повышении цен в аптеках ряда российских регионов доложила Путину вице-премьер Татьяна Голикова. В начале февраля власти субъектов России были вынуждены обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой установить контроль за ценами на лекарства и средства защиты.

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