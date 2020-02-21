Негигиеничные действия пассажира в зале ожидания аэропорта осудили в сети

Видео: travelcreeps / Instagram

Негигиеничные действия неизвестного пассажира в зале ожидания аэропорта осудили в сети. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Instagram.

На кадрах видно, как турист активно чистит зубы при помощи зубной нити. «В следующий раз сначала проведите рукой по поручню, чтобы получить еще больше острых ощущений во время чистки зубов в аэропорту», — говорится в подписи к посту.

Пользователи отреагировали на публикацию в комментариях. «Наблюдаем в режиме реального времени, как человек заражается коронавирусом», — написал один. «Как непристойно!» — заметил другой. «Не понимаю тех людей, которые, придя в аэропорт, думают, что оказались в гигантском гостиничном номере», — высказался третий. «Абсолютно отвратительно», — заявил четвертый.

4 февраля сообщалось, что странные действия неизвестного авиапассажира во время перелета озадачили попутчиков. На размещенных в сети фото видно, как пожилой мужчина сидит в кресле и чистит зубы, не обращая внимания на окружающих.

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