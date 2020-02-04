Странные действия пожилого авиапассажира озадачили попутчиков

Странные действия неизвестного авиапассажира во время перелета озадачили попутчиков. Соответствующими снимками один из них поделился в Instagram.

На размещенных в сети фото видно, как пожилой мужчина сидит в кресле и чистит зубы, не обращая внимания на окружающих. «За все годы моих авиапутешествий я ни разу не видела, чтобы хоть кто-то чистил свои зубы на глазах у остальных пассажиров», — говорится в подписи к посту.

Пользователи сети отреагировали на пост в комментариях. «Гигиена обязательна, тем более на борту самолета», — написал один. «Однажды видела, как парень стриг ногти, сидя в кресле», — заметил другой. «А я так делал», — сообщил третий.

11 января сообщалось, что неизвестная пассажирка самолета взяла на борт необычный перекус и вызвала споры среди пользователей сети. На кадрах ролика видно, как женщина достает из стоящей на коленях сумки пучок сельдерея и поочередно начинает отламывать и есть стебли.

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