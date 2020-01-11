Необычный перекус пассажирки самолета попал на видео и вызвал споры в сети

Неизвестная пассажирка самолета взяла на борт необычный перекус и вызвала споры среди пользователей сети. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Instagram.

На кадрах ролика видно, как женщина достает из стоящей на коленях сумки пучок сельдерея и поочередно начинает отламывать и есть стебли. При этом сидящие по обе стороны от нее пассажиры никак не реагируют на происходящее.

Подписчики аккаунта @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки путешественников, обсудили ситуацию в комментариях. «Меня обычно раздражает то, как люди жуют, поэтому я бы просто кипел изнутри, если бы сидел рядом с ней», «Я бы никогда не смог есть, находясь так близко от незнакомцев», «Сельдерей сильно пахнет и громко хрустит при поедании, что может беспокоить соседей», — заявили некоторые.

Другие пользователи поспорили с этими высказываниями и встали на защиту пассажирки. «Что не так с сельдереем? Люди постоянно берут с собой на борт еду, в том числе дурно пахнущую, например, бургеры или пиццу», «Она наверняка следует данным на Новый год обещаниям», «Лучше уж такой перекус, чем еда быстрого приготовления, которую обычно подают в самолетах», — писали они.

30 октября прошлого года пассажиры различных авиакомпаний поделились с британской ассоциацией потребителей Which? снимками худших блюд, которые им подавали на борту самолета. Так, среди первых появилась фотография Билли Ширера (Billy Shearer), летевшего авиакомпанией Ryanair и получившего на завтрак «мокрые картофельные вафли, сморщенные шампиньоны и застывший пудинг».

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