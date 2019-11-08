Россияне объяснили преимущество еды из дома для перекуса в самолете

Более половины российских путешественников (52 процента) проносят с собой на борт самолета еду из дома, остальные — воду из магазинов duty free. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, передает «Интерфакс».

Туристы, в основном, объясняют свои действия попыткой сэкономить и «точно поесть» в ходе путешествия, так как, например, на коротких перелетах авиакомпании не предусматривают питание или же требуют за него отдельную плату.

Кроме того, россияне предпочитают запасаться продуктами на время длительных пересадок. В то же время некоторые советуют иметь при себе пустые емкости для воды, так как в ряде аэропортов доступны бесплатные питьевые фонтаны.

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Наконец, по мнению участников опроса, взятая из дома еда может пригодиться и во время отпуска, в особенности, когда речь идет о таких «дорогих» странах, как США, Израиль или ОАЭ. «Одна девушка призналась, что три дня питалась привезенными с собой протеиновыми батончиками и вялеными бананами в шоколаде», — рассказал PR-директор сервиса Янис Дзенис.

Согласно данным исследования, в числе наиболее распространенных продуктов для перекуса в самолете у россиян — шоколадные батончики, печенье, орехи, пирожки, сырники, конфеты, круассаны, бутерброды, сухофрукты и мандарины. Также среди пассажиров с детьми пользуются популярностью детские пюре и питьевые молочные каши.

30 октября пассажиры различных авиакомпаний поделились с британской ассоциацией потребителей Which? снимками худших блюд, которые им подавали на борту самолета. Так, среди первых появилась фотография Билли Ширера, летевшего авиакомпанией Ryanair и получившего на завтрак «мокрые картофельные вафли, сморщенные шампиньоны и застывший пудинг».

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