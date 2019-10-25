Пассажир самолета стащил еду попутчика и попал на видео

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Неизвестный пассажир самолета стащил обед со столика сидящего позади соседа и попал на видео. Кадры происходящего публикует Express.

Пассажир, который сидел у окна, снял руку человека с переднего кресла, тянущуюся за едой на откидном столике. В ролике видно, что маленькая кисть, захватывающая овощи с подноса, принадлежит ребенку.

Сообщается, что автор ролика — спортсмен по имени Брайан Грабб (Brian Grubb).

В сентябре российские туристы попытались вывезти в багаже еду из турецкой гостиницы. Перед выселением сотрудники отеля попросили россиян открыть чемоданы и внутри обнаружили упакованные блюда, которые предлагались в ресторане на завтрак.

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