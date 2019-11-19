Пассажир-аллергик остался без еды во время десятичасового перелета

Британец, страдающий от непереносимости глютена, заранее заказал на время длительного перелета специальное питание, однако остался голодным. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел в середине октября на рейсе авиакомпании TUI из мексиканского Канкуна в Лондон. 39-летний Джеймс Хоув (James Howe) возвращался из свадебного путешествия и, по его словам, покупал билеты на самолет за три месяца до поездки. Он подчеркнул, что заплатил дополнительную тысячу фунтов (82,5 тысячи рублей) за места и сервис премиум-класса.

Однако во время десятичасового перелета бортпроводники сообщили пассажиру-аллергику, что на борту нет безглютеновой еды, и вместо полноценного питания из трех блюд предложили ему перекус.

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«Попкорн и чипсы, чтобы выдержать десять с лишним часов. Прекрасное завершение нашего медового месяца», — поделился Хоув в соцсетях. По его словам, стюардессам пришлось даже изучить состав блюд, предназначенных для членов экипажа, однако они также не подходили ему. Англичанин заметил, что на рейсе в Мексику спецпитание ему предоставили.

Представитель авиакомпании в беседе с изданием выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией и пообещал связаться с пострадавшим пассажиром и возместить нанесенный ущерб.

Ранее в ноябре стало известно о том, что более половины российских путешественников (52 процента) проносят с собой на борт самолета еду из дома, остальные — воду из магазинов duty free. Туристы, в основном, объясняют свои действия попыткой сэкономить и «точно поесть» в ходе путешествия, поскольку, например, на коротких перелетах авиакомпании не предусматривают питание или же требуют за него отдельную плату.

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