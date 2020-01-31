Назван способ избежать придирок при досмотре в аэропорту

Путешественникам не рекомендуется брать в ручную кладь некоторые продукты, чтобы избежать придирок при предполетном досмотре в аэропорту. Об этом пишет Express.

В частности, речь идет о пище, которая считается твердой, но фактически может классифицироваться как жидкая. «Еда и порошковые вещества в ручной клади могут искажать изображения на сканирующих аппаратах. В связи с этим лучше убрать некоторые вещи в багаж», — советуют в МИД Великобритании.

В числе нерекомендуемых к провозу в ручной клади продуктов названы мягкий сыр, например, бри, камамбер, козий и сливочный сыр, в особенности, если его объем превышает 100 граммов. Кроме того, речь идет о джеме, меде, сиропе, супе. Дополнительные проблемы при предполетном досмотре может вызвать арахисовое масло или паста, а также косметика и туалетные принадлежности — кремы, лосьоны, масла, парфюмерия, тушь и блеск для губ, спреи, включая пену для бритья, лак для волос и дезодоранты.

По мнению авторов материала, подобные предметы даже в разрешенном объеме следует сдавать в багаж, в том числе во избежание их изъятия. Считается, что их нередко используют для контрабанды запрещенных веществ.

12 ноября прошлого года сообщалось, что в связи с перегруженностью и нехваткой мест в салонах самолетов пассажиров могут попросить сдать ручную кладь в багаж, в результате чего их вещи становятся «легкой добычей» для воров. В свою очередь авиакомпании не несут ответственность за сохранность находящихся в багаже вещей.

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