Перечислены способы избежать доплаты за провоз багажа в самолете

Туристы перечислили способы путешествовать в самолете с ручной кладью и избежать переплаты за провоз багажа. Соответствующая дискуссия развернулась между пользователями портала Reddit, пишет Express.

Один из участников беседы объяснил, что пользуется специальным жилетом со множеством карманов, в которые он перед регистрацией на рейс и предполетным досмотром складывает электронику и тяжелые вещи из чемодана. Таким образом, в процессе взвешивания его багаж оказывается намного легче. «Как только я прохожу все процедуры, то сразу упаковываю все обратно в сумку», — написал он.

Еще один пользователь заявил, что для экономии пользовался в ходе авиаперелета упаковкой со специальным механизмом, выдавливающим лишний воздух. «Она не только позволяет занимать меньше места, но и защищает одежду, например, от воды», — заключил он.

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В то же время, отмечает издание, туристам не стоит забывать о том, что в ходе досмотра сотрудники аэропортов, как правило, требуют снимать с себя верхнюю одежду и выкладывать содержимое карманов в специальные лотки, чтобы пройти через магнитный сканер.

10 декабря россияне рассказали, какие предметы не стоит брать с собой в путешествие, чтобы не перегружать багаж. Так, треть опрошенных (35 процентов) считают, что зонт — самая ненужная вещь в чемодане при перелетах. Более того, опытные туристы рассказали, что вместо зонта с собой можно взять дождевик, который по весу и габаритам будет более незаметным в чемодане или рюкзаке.

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