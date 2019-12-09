Раскрыты способы защиты багажа во время отпуска

Эксперт по страхованию путешествий Анна Сэнт (Anna Sant) посоветовала туристам придерживаться определенных правил защиты багажа, чтобы сохранить свое имущество во время отпуска. Ее слова приводит Express.

Как пояснила Сэнт, одним из наиболее надежных способов обезопасить свой чемодан от воров является установка защитного замка. Кроме того, полезным может быть использование упаковки — специальных чехлов или полиэтиленовой пленки.

Наконец, путешественникам необходимо позаботиться о маркировке своих сумок — прикрепить ремни яркого цвета или указать на них свое имя, адрес проживания и номер мобильного телефона. «Это облегчает идентификацию вашей сумки и снижает риск того, что ее по ошибке заберет другой человек», — считает Сэнт.

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Также специалист советует путешествовать в компании и по возможности укладывать некоторые свои вещи в чужой чемодан на случай, если собственный багаж пропадет. Собеседница издания подчеркнула, что отдыхающим не помешает оформить страховой полис, чтобы получить компенсацию при возможной утере, повреждении или краже багажа.

В целом же, считает Сэнт, туристам не следует помещать предметы, представляющие особую ценность, в багаж. «Следите за дорогими вещами: всегда носите их с собой, например, в ручной клади», — отметила она и заключила, что лучший способ сохранить ценные объекты — оставить их дома.

10 ноября тревел-блогер Джеб Брукс (Jeb Brooks) рассказал о том, что происходит с багажом в аэропорту после его сдачи на стойке регистрации. Блогер отправился за репортажем в международный аэропорт Атланты, который считается одним из самых загруженных в мире, и спустился в подземный распределительный центр авиакомпании Delta Air Lines.

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