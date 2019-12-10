Названы способы освободить место в чемодане перед отпуском

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Россияне рассказали, какие предметы не стоит брать с собой в путешествие, чтобы не перегружать багаж. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, треть опрошенных (35 процентов) считают, что зонт — самая ненужная вещь в чемодане при перелетах. Более того, опытные туристы рассказали, что вместо зонта с собой можно взять дождевик, который по весу и габаритам будет незаметным в чемодане или рюкзаке.

Также 19 процентов путешественников полагают, что необязательно класть в багаж обувь на каблуке. Девушки признались, что большинство городов не предназначены для долгих прогулок на высоком каблуке, и «если в поездке не запланированы вечеринки и торжественные приемы, то лучше такую обувь оставить дома».

На третьем месте оказались бумажные книги, которые не пригодились 15 процентам россиян. В качестве альтернативы туристы советуют загрузить любые книги, разговорники, путеводители и карты в телефон.

Еще 13 процентов респондентов советуют не покупать сувениры, чтобы не везти «тяжелую сумку с ненужными вещами», а 11 процентов опрошенных так и не открыли косметичку на отдыхе. Тем не менее они рекомендуют брать с собой как минимум солнцезащитный крем, а в чемодане оставить место для покупки новых средств.

По мнению семи процентов путешественников, не стоит возить с собой полотенце, поскольку его дают даже в хостелах. Но тем, кто все же хочет взять свое, посоветовали рассмотреть полотенца из специального легкого и быстросохнущего материала, например, из микрофибры.

Среди прочих лишних вещей респонденты перечислили ноутбук, домашние тапочки, большие наушники и массивную аптечку.

В ноябре опытный путешественник и эксперт по туризму Мэтт Бэгвелл (Matt Bagwell) посоветовал оценивать действительную необходимость каждой вещи перед тем, как класть ее в сумку ручной клади. По его словам, перед поездкой нужно выложить все вещи из чемодана и честно спросить себя: буду ли я это носить?

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