Показан способ упаковать все вещи в ручную кладь

Блогер-путешественница продемонстрировала способ вместить все необходимые в путешествии вещи в сумку, которая соответствует габаритам ручной клади. На ее ролик обратило внимание издание The Sun.

Блогер Пип Джонс показала на видео, как упаковать три топа, джинсы, два платья, нижнее белье, носки, камеру, ноутбук, зарядки, блокнот, портативный Wi-Fi роутер и портативную зарядку в сумку размером 40х20х25 сантиметров. Таким способом она поделилась в связи с новой политикой авиакомпании Ryanair, которая запрещает бесплатный провоз багажа, превышающий указанные габариты.

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«Вы можете сэкономить кучу места, если будете скручивать одежду и возьмете только одну пару обуви, которую наденете в аэропорту. Самую тяжелую одежду, например пальто, шарф и шапку, лучше надеть сразу», — пояснила девушка.

В июне популярный в России венгерский лоукостер Wizz Air объявил об изменениях в политике провоза ручной клади на своих рейсах. Согласно нововведениям, пассажиры, которые не платили за приоритетную посадку, будут вынуждены сдать в багажное отделение сумки, не соответствующие габаритам (40х30х18 сантиметров).

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