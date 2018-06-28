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Очередная авиакомпания заставит доплачивать за ручную кладь

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Популярный в России венгерский лоукостер Wizz Air объявил об изменениях в политике провоза ручной клади на своих рейсах. Об этом сообщает Independent.

Согласно нововведениям, пассажиры, которые не платили за приоритетную посадку, будут вынуждены сдать сумки, не соответствующие габаритам (40х30х18 сантиметров), в багажное отделение. Теперь каждый стандартный билет включает в себя бесплатный пронос только той ручной клади, которая помещается под сидение спереди. В том случае, если сумку невозможно поставить под кресло, ее не разрешат размещать на полках над местом и потребуют сдать в багаж.

При бронировании билета пассажирам предложат заплатить за приоритетную посадку от пяти до 12 евро онлайн или 25 евро в аэропорту.

Авиакомпания объяснила, что причина таких мер — недостаток места на борту самолета, а также стремление сократить очереди при посадке.«Стратегия компании заключается в том, чтобы обеспечить самые низкие тарифы для клиентов и одновременно предоставить им дополнительные опции за доплату. Это обеспечивает максимальную гибкость при покупке авиабилета», — прокомментировал представитель Wizz Air.

Ранее в июне ирландский лоукостер Ryanair также ввел новые правила перевозки ручной клади для своих пассажиров.

В мае 2018 года британское дизайнерское агентство PearsonLloyd придумало, как организовать пространство в самолете таким образом, чтобы пассажирам не было тесно и полет прошел для них комфортно. Для этого дизайнеры разработали новые сиденья, которые имеют специальный узкий хребтовый каркас, соединяющий части кресла сзади посередине. Это позволит пассажирам опереться коленями на мягкие края сиденья по обе стороны от каркаса.

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