Авиакомпании сделают перелеты комфортнее

На международном форуме SkyService, который пройдет 15 и 16 мая 2018 года в Гостином дворе, обсудят основные тенденции маркетинга в цифровой экономике. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Встреча начнется с выступлений представителей ведущих компаний из разных отраслей на тему «Трансформации маркетинговых инструментов в условиях цифровой экономики».

Среди участников форума будут директор департамента маркетинга ПАО «Аэрофлот» Антон Мягков, который расскажет о прогрессивных тенденциях в маркетинге, директор департамента маркетинга авиакомпании UTair Алина Щербинина с докладом о ключевых маркетинговых инструментах UTair, директор департамента торговли ЗАО «Аэромар» Алина Чжан сообщит о дополнительных услугах авиакомпаний, направленных на увеличение прибыльности бизнеса, и начальник отдела продаж LSG Group Эрин Бейлхарц — о персонализации цифровых технологий для каждого пассажира.

Кроме того, важнейшей темой форума станет усовершенствование питания на борту самолетов. Таким образом, в рамках мероприятия пройдет кулинарное состязание, в котором за премию SkyDelight Awards 2018 поборются 10 поваров лучших мировых кейтерингов. Участникам предложат приготовить бортовые блюда, которые жюри оценит по следующим критериям: вкус, сложность приготовления, рациональное использование ингредиентов, внешний вид и возможность внедрения в меню пассажиров.

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Почетными гостями международного форума станут генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев, генеральный директор ЗАО «Аэромар» Владимир Джао, управляющий директор Travel Retail Ltd (TRT) and ISPY Кристин Мартин и ресторатор Аркадий Новиков.

Организатор мероприятия — крупнейшая в России кейтеринг-компания ЗАО «Аэромар».

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