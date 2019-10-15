Названы самые воруемые россиянами в отелях вещи

Каждый пятый россиянин забирает из отеля или самолета шариковую ручку и тапочки. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что эти предметы пользуются у россиян особой популярностью, за каждый из них проголосовали по 19 процентов респондентов. Так, одна из участниц опроса призналась, что всегда забирает одноразовые тапки из гостиничного номера или самолета, так как «свою обувь для отеля неудобно возить».

18 процентов россиян не могут уехать из гостиницы без шампуня, геля для душа и мыла. Некоторые туристы используют маленькие флаконы для следующих коротких поездок, а кто-то привозит их домой в качестве сувениров. Однако несколько респондентов рассказали, что увозят с собой средства гигиены, только если они «приличных» брендов.

Кроме того, 11 процентов путешественников коллекционируют сахарные пакетики и забирают их с собой не только из отеля и самолета, но и из ресторана.

Девять процентов считают, что из номера обязательно нужно забрать чайные пакетики. Пледы и полотенца оказались наименее популярными среди российских путешественников. За оба варианта проголосовало по семь процентов респондентов.

Ранее в сентябре российские постояльцы попытались вывезти в багаже еду из турецкой гостиницы. Инцидент произошел в трехзвездочном отеле в районе Манавгат. Перед выселением служащие гостиницы попросили туристов открыть чемоданы и внутри обнаружили упакованные блюда, которые предлагались в ресторане на завтрак.

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