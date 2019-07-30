Туристы украли полотенца в отеле и попали на видео

metro.co.uk

Персонал балийского отеля в Сукавати отобрал у туристов вещи, украденные ими на вилле, где они отдыхали. Видео произошедшего опубликовало Metro.

Отдыхающие похитили полотенца, вешалки для одежды, корзинку для салфеток, диспенсер для мыла и фен. Сотрудник гостиницы вызвал полицию. Туристов заставили открыть чемоданы, извлекли из них украденные предметы и записали это на видео. Воры вернули похищенное и принесли извинения. Полиция не стала задерживать правонарушителей из-за малозначительности проступка.

Ранее в сети появилось видео российских туристов, которые попытались украсть из турецкого отеля 14 рулонов туалетной бумаги. Кроме того, в их вещах обнаружили принадлежащие отелю халаты, полотенца и алкоголь. Воры также намеревались вывезти цветы, вырванные с корнем в саду у гостиницы.

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