Турист украл кольцо за два миллиона рублей, проглотил его и оказался в больнице

Турист из Ирландии своровал кольцо за 30 756 фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей) и проглотил его, испугавшись полиции. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в ювелирном магазине провинции Мугла в Турции. Сначала 54-летний ирландец Ян Кэмпбелл сжал кольцо в кулаке и направился к выходу, однако продавец заметил воришку и заблокировал дверь. После этого он проглотил сворованный товар, чтобы не быть пойманным, но приехавшие на место преступления сотрудники полиции схватили его и направили в местную больницу.

Там с помощью рентгена врачи обнаружили у Кэмпбелла в желудке бриллиант 2,5 карата. Позже владелец ювелирной лавки заявил, что он все еще ждет возвращения украшения.

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В июле российского туриста арестовали за кражу нескольких шуб из магазина в Турции. 32-летний Евгений Сидеренку ночью вломился в магазин в Анталье и своровал меховые изделия на общую сумму 3,5 тысячи долларов. Владелец магазина позвонил в полицию. После проверки камеры видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов опознали нарушителя и направились в отель в Кемере, где он остановился.

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