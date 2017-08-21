Бросьте тапочки, оставьте полотенца

Парковка, Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации — минимум бесплатных услуг, на которые стоит обратить внимание при выборе отеля. А что еще можно получить просто так? По просьбе «Ленты.ру» эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip рассказали, какие услуги постояльцам обязаны предоставлять бесплатно, а какие на безвозмездной основе предлагаются лишь в некоторых отелях.

Доехать до отеля бесплатно

После бронирования номера уточните, нет ли у гостиницы бесплатного трансфера из аэропорта или с вокзала. Это позволит сэкономить на общественном транспорте или такси. Стоит помнить, что поездка в аэропорт или на вокзал обычно дороже, чем по городу. Так что даже платный отельный трансфер может оказаться дешевле, чем такси.

Принять комплимент

Молодожены знают: если сообщить о недавней свадьбе при заселении, есть шанс получить подарок — бутылку шампанского, корзинку фруктов или скидку на спа-процедуры. Или даже предложат бесплатно переехать в более дорогой и комфортный номер. Это называется «комплимент от отеля». Каждый раз жениться, чтобы получить комплимент, необязательно. Сгодится и круглая годовщина свадьбы, ну или день рождения. И возможно, в номере вас уже будет ждать какой-то сюрприз.

Евгений Кочанов, IT-специалист и блогер. Путешествует с 7 лет, посетил 15 стран и 50 городов, Санкт-Петербург:

«Стараюсь селиться в одни и те же сетевые отели. Поэтому заработал привилегии постоянного гостя. Почти всегда получаю бесплатный апгрейд номера: более просторную комнату с живописным видом на город, а не двор. В отеле спешу сразу по прибытии — не таскаться же по городу с чемоданами. Крупные отели идут навстречу и по возможности предоставляют номер пораньше, до 14:00. Если уезжаю вечером, пробую оформить check-out не в 12:00, а позже. Час-два накидывают без проблем, один раз удалось продлить номер до 18:00 без дополнительной платы! Или можно оплатить половину суток».

Получить кровать для ребенка

Если путешествуете с маленьким ребенком, попросите люльку или дополнительную кровать. Главное, не забыть сообщить отелю о том, что у вас дети. Напишите об этом в комментариях при бронировании. Услугу предоставляют, если номер достаточно просторный и в нем есть куда поставить еще одну кровать — это делается с учетом требований пожарной безопасности, которые в отелях строго соблюдают.

Попросить все, чего не хватает для счастья

В отелях люди чувствуют себя более счастливыми. Но, как и дома, для полного счастья всегда чего-то не хватает: штопора, чтобы открыть бутылку вина, комплекта посуды, гигиенических принадлежностей, ниток с иголкой или зарядки для смартфона, которую, конечно, забыли дома. Все это смело просите в отеле. А также: утюг и гладильную доску, дополнительное одеяло или более мягкую подушку. В некоторых отелях есть специальное «меню подушек» на выбор. Или услуга «Подготовка номера ко сну»: сотрудники отеля расправят кровать и подогреют ее электрической простыней, закроют шторы, убавят освещение в комнате.

Анастасия Дмитриева, отель «Вега Измайлово Москва»:

«Проживая у нас, вы получите бесплатно две бутылки негазированной воды, чайник и чайный набор, а также самое необходимое в любой поездке — зубную щетку, косметические принадлежности, тапочки и халат. Гладильная комната есть на каждом этаже. Во многих отелях высокой звездности предусмотрена услуга подносчика багажа. По запросу возможно размещение с домашними животными».

Если в номере чего-то не хватает, не нужно стесняться это попросить Фото: Charles Platiau / Reuters

Выпить чайку перед сном

Среди всех «хотелок» обычная чашка крепкого чая, пожалуй, приятнее и важнее всего. Ее можно заказать в номер. Или раздобывать в отеле чайник, чтобы не мучить сотрудников одной и той же просьбой каждый вечер.

Проснуться от приятного голоса

Многие путешественники от усталости выключают будильник в телефоне. Так можно проспать все что угодно. Попросите на стойке регистрации позвонить вам в нужное время. Телефоны в отелях обычно звонят громко, а персонал отличается заботливой настойчивостью: не подняли трубку — вам перезвонят несколько раз, либо постучат в дверь. Условие одно: стойка регистрации в отеле должна работать круглосуточно. Это уточняйте заранее.

Лана Ключкина, работала в «Свиссотель Красные Холмы», путешествует самостоятельно, Москва:

«Если отдыхаете в отеле, где есть консьерж-служба, то по всем вопросам обращайтесь к ним. Для них нет ничего невозможного: найти срочно эксклюзивный аромат духов, картину XVII века — что угодно. У меня есть правило — всегда оставлять на чай, хотя бы небольшую сумму. Тогда персонал особенно старается выполнять все ваши просьбы. Как-то в отеле на Маврикии у меня был личный консьерж, и он предложил разобрать мои вещи. Меня немного удивила эта услуга, но она была, как выяснилось, абсолютно бесплатной и нормой для этого отеля».

Посетить тренажерный зал и спа-процедуры

В крупных отелях есть тренажерные залы, сауны, бассейн, массажные комнаты и т.п. Там можно не только отдохнуть, но и набрать спортивную форму: подкачать пресс, улучшить растяжку, научиться скакать со скакалкой… Все это, разумеется, бесплатно.

Почитать за завтраком

За завтраком полезно почитать свежую прессу, особенно в другой стране, чтобы быть в курсе событий: вдруг забастовка или массовые демонстрации, и из отеля сегодня лучше не выходить. Чаще всего газеты и журналы предоставляют гостям бесплатно. Кроме того, в отелях бывают небольшие библиотеки, которые формируются из забытых книг. Там можно наткнуться на что-то действительно стоящее.

Янина Шкуропат, менеджер по развитию, самостоятельно посетила 35 стран, Санкт-Петербург:

«Наиболее полезная для меня бесплатная услуга — ранний заезд или позднее выселение. Вторая по полезности — паек с собой вместо завтрака, хотя дешевле купить в магазине, потому что пайки, как правило, скудные. Насчет бесплатного чая: в номерах может быть не только чайник, но и кофемашина — это все уже включено в стоимость проживания».

Одолжить карту

Интернет в чужих краях дорогой, а Wi-Fi бывает не везде. Так что бумажные карты местности способны пригодиться даже в XXI веке. Попросите свой бесплатный экземпляр на стойке регистрации отеля. Карты печатают, в основном, в путеводителях, где перечислены также основные достопримечательности, режим работы транспорта, расписание концертов, выставок и спортивных мероприятий.

Узнать о скидках, попросить рекомендации

Во многих гостиницах рядом с ресепшеном находится стойка, где окрестные кафе и рестораны выкладывают анонсы мероприятий, а также купоны на скидки. Попросите портье порекомендовать любимые заведения: так удастся пообедать дешевле и вкуснее, чем по советам из интернета. Кстати, самому столик бронировать необязательно (особенно если не знаете местный язык), это тоже с радостью сделает за вас сотрудник отеля. Довольный клиент — лучший клиент!

Анастасия Болтенкова, сеть отелей «Невский берег»:

«Чаще всего гости просят порекомендовать милое, недорогое и вкусное место. Согласитесь, только местные жители способны рассказать о живой, нетуристической изнанке города. Мы всегда и с удовольствием рекомендуем гостям места, где им могло бы понравиться: от культовых пончиковых и шаверм до модных баров и ресторанов высокой кухни. И еще одно наблюдение: гостю приятно, когда персонал проявляет простое человеческое радушие, делает милые мелочи: чашка чая, конфета, улыбка, красивая открытка».

Распечатать, отсканировать, послать по факсу

Бумагу и офисную технику пока не отменили. Бывает, нужно что-то распечатать, отсканировать или отправить по факсу: обратные билеты, копию паспорта и так далее. Обратитесь на стойку регистрации — вам обязательно помогут, не взяв за это ни копейки.

Отправить открытку домой

Мелочь, а приятно. На стойках регистрации нередко продаются открытки. Их можно отправить друзьям или самому себе прямо из отеля. Тем самым вы избавите себя от лишней головной боли — поисков почтового отделения. Найти почту за границей порой сложнее, чем в России. За открытки и марки надо заплатить, но сама услуга по отправке корреспонденции бесплатна. Иногда в номерах можно найти бесплатные открытки с видами отеля или близлежащих достопримечательностей — в таком случае вам придется раскошелиться лишь на марку.

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Павел Тормосов, отель Rossi:

«Для отелей бесплатные услуги — это конкурентное преимущество, способом привлечь и удержать гостей. Нам, отельерам, важно знать, что гости чувствуют себя комфортно и никто не уделяет им столько внимания, сколько уделяем мы. В отеле Rossi есть услуга "Любимый номер": можно выбрать один номер телефона (в любой стране мира, мобильный или стационарный) и звонить на него бесплатно в течение всего времени проживания. Это важно для родителей: им необходимо знать, все ли в порядке у детей, или бизнес-путешественникам, которым нужно постоянно общаться с офисом компании».

Даже после выезда из номера, багаж можно оставить на хранение в отеле Фото: Roderick Eime / Flickr

Оставить багаж на хранение

Если из номера пора выселяться, а до вылета еще полдня или больше, необязательно гулять по городу с тяжелым чемоданом или искать камеру хранения. Почти во всех отелях багаж можно оставить до вечера, после того как вы оформили check-out. Уточните, где можно положить свои вещи: даже если багажной комнаты нет, для вас что-нибудь придумают.

Вызвать такси

Попросите заказать машину, и вам не придется разбираться во всех тонкостях местного рынка транспортных услуг. Кроме того, часто у гостиниц есть договоренности с ближайшими перевозчиками, и вас, возможно, отвезут подешевле.

Светлана Демидова, журналист, посетила 20 стран, Москва:

«Я люблю путешествовать много и дешево — в отелях обычно появляюсь только для того, чтобы без сил свалиться лицом в подушку, поэтому к услугам не слишком придирчива. Но для себя сделала вывод — если Wi-Fi в отеле есть только на стойке регистрации и не долетает до номеров, или же он настолько слабый, что не тянет даже отправку письма, то любые приятные услуги отходят на второй план. Интернет уже давно в основе пирамиды потребностей!»