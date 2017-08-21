Путешествия
 
Последние новости
Малахов рассказал о новом месте работы и раскрыл причины ухода с Первого канала
СМИ узнали о планируемом расширении военного контингента США в Афганистане
Малахов написал Эрнсту открытое письмо
Источник подтвердил задержание подозреваемого в убийстве пауэрлифтера Драчева
На «России 24» перепутали Якутию с Японией
Путин выступил за минимизацию роли государства в фильтрации информации
СМИ сообщили о готовности «Манчестер Сити» купить Месси за 300 миллионов евро
Популярные новости
В ДНР рассказали о бежавших с позором бойцах ВСУ
Малахов рассказал о новом месте работы и раскрыл причины ухода с Первого канала
Источник подтвердил задержание подозреваемого в убийстве пауэрлифтера Драчева
В «Единой России» предложили город для новой столицы
Умер комик Джерри Льюис
На «России 24» перепутали Якутию с Японией

Бросьте тапочки, оставьте полотенца

Какие услуги можно и нужно бесплатно требовать в отелях

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: фильм «Отель «Гранд Будапешт»»

Парковка, Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации — минимум бесплатных услуг, на которые стоит обратить внимание при выборе отеля. А что еще можно получить просто так? По просьбе «Ленты.ру» эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip рассказали, какие услуги постояльцам обязаны предоставлять бесплатно, а какие на безвозмездной основе предлагаются лишь в некоторых отелях.

Доехать до отеля бесплатно

После бронирования номера уточните, нет ли у гостиницы бесплатного трансфера из аэропорта или с вокзала. Это позволит сэкономить на общественном транспорте или такси. Стоит помнить, что поездка в аэропорт или на вокзал обычно дороже, чем по городу. Так что даже платный отельный трансфер может оказаться дешевле, чем такси.

Принять комплимент

Молодожены знают: если сообщить о недавней свадьбе при заселении, есть шанс получить подарок — бутылку шампанского, корзинку фруктов или скидку на спа-процедуры. Или даже предложат бесплатно переехать в более дорогой и комфортный номер. Это называется «комплимент от отеля». Каждый раз жениться, чтобы получить комплимент, необязательно. Сгодится и круглая годовщина свадьбы, ну или день рождения. И возможно, в номере вас уже будет ждать какой-то сюрприз.

Евгений Кочанов, IT-специалист и блогер. Путешествует с 7 лет, посетил 15 стран и 50 городов, Санкт-Петербург:

«Стараюсь селиться в одни и те же сетевые отели. Поэтому заработал привилегии постоянного гостя. Почти всегда получаю бесплатный апгрейд номера: более просторную комнату с живописным видом на город, а не двор. В отеле спешу сразу по прибытии — не таскаться же по городу с чемоданами. Крупные отели идут навстречу и по возможности предоставляют номер пораньше, до 14:00. Если уезжаю вечером, пробую оформить check-out не в 12:00, а позже. Час-два накидывают без проблем, один раз удалось продлить номер до 18:00 без дополнительной платы! Или можно оплатить половину суток».

Получить кровать для ребенка

Если путешествуете с маленьким ребенком, попросите люльку или дополнительную кровать. Главное, не забыть сообщить отелю о том, что у вас дети. Напишите об этом в комментариях при бронировании. Услугу предоставляют, если номер достаточно просторный и в нем есть куда поставить еще одну кровать — это делается с учетом требований пожарной безопасности, которые в отелях строго соблюдают.

Попросить все, чего не хватает для счастья

В отелях люди чувствуют себя более счастливыми. Но, как и дома, для полного счастья всегда чего-то не хватает: штопора, чтобы открыть бутылку вина, комплекта посуды, гигиенических принадлежностей, ниток с иголкой или зарядки для смартфона, которую, конечно, забыли дома. Все это смело просите в отеле. А также: утюг и гладильную доску, дополнительное одеяло или более мягкую подушку. В некоторых отелях есть специальное «меню подушек» на выбор. Или услуга «Подготовка номера ко сну»: сотрудники отеля расправят кровать и подогреют ее электрической простыней, закроют шторы, убавят освещение в комнате.

Анастасия Дмитриева, отель «Вега Измайлово Москва»:

«Проживая у нас, вы получите бесплатно две бутылки негазированной воды, чайник и чайный набор, а также самое необходимое в любой поездке — зубную щетку, косметические принадлежности, тапочки и халат. Гладильная комната есть на каждом этаже. Во многих отелях высокой звездности предусмотрена услуга подносчика багажа. По запросу возможно размещение с домашними животными».

Выпить чайку перед сном

Среди всех «хотелок» обычная чашка крепкого чая, пожалуй, приятнее и важнее всего. Ее можно заказать в номер. Или раздобывать в отеле чайник, чтобы не мучить сотрудников одной и той же просьбой каждый вечер.

Проснуться от приятного голоса

Многие путешественники от усталости выключают будильник в телефоне. Так можно проспать все что угодно. Попросите на стойке регистрации позвонить вам в нужное время. Телефоны в отелях обычно звонят громко, а персонал отличается заботливой настойчивостью: не подняли трубку — вам перезвонят несколько раз, либо постучат в дверь. Условие одно: стойка регистрации в отеле должна работать круглосуточно. Это уточняйте заранее.

Лана Ключкина, работала в «Свиссотель Красные Холмы», путешествует самостоятельно, Москва:

«Если отдыхаете в отеле, где есть консьерж-служба, то по всем вопросам обращайтесь к ним. Для них нет ничего невозможного: найти срочно эксклюзивный аромат духов, картину XVII века — что угодно. У меня есть правило — всегда оставлять на чай, хотя бы небольшую сумму. Тогда персонал особенно старается выполнять все ваши просьбы. Как-то в отеле на Маврикии у меня был личный консьерж, и он предложил разобрать мои вещи. Меня немного удивила эта услуга, но она была, как выяснилось, абсолютно бесплатной и нормой для этого отеля».

Посетить тренажерный зал и спа-процедуры

В крупных отелях есть тренажерные залы, сауны, бассейн, массажные комнаты и т.п. Там можно не только отдохнуть, но и набрать спортивную форму: подкачать пресс, улучшить растяжку, научиться скакать со скакалкой… Все это, разумеется, бесплатно.

Почитать за завтраком

За завтраком полезно почитать свежую прессу, особенно в другой стране, чтобы быть в курсе событий: вдруг забастовка или массовые демонстрации, и из отеля сегодня лучше не выходить. Чаще всего газеты и журналы предоставляют гостям бесплатно. Кроме того, в отелях бывают небольшие библиотеки, которые формируются из забытых книг. Там можно наткнуться на что-то действительно стоящее.

Янина Шкуропат, менеджер по развитию, самостоятельно посетила 35 стран, Санкт-Петербург:

«Наиболее полезная для меня бесплатная услуга — ранний заезд или позднее выселение. Вторая по полезности — паек с собой вместо завтрака, хотя дешевле купить в магазине, потому что пайки, как правило, скудные. Насчет бесплатного чая: в номерах может быть не только чайник, но и кофемашина — это все уже включено в стоимость проживания».

Одолжить карту

Интернет в чужих краях дорогой, а Wi-Fi бывает не везде. Так что бумажные карты местности способны пригодиться даже в XXI веке. Попросите свой бесплатный экземпляр на стойке регистрации отеля. Карты печатают, в основном, в путеводителях, где перечислены также основные достопримечательности, режим работы транспорта, расписание концертов, выставок и спортивных мероприятий.

Узнать о скидках, попросить рекомендации

Во многих гостиницах рядом с ресепшеном находится стойка, где окрестные кафе и рестораны выкладывают анонсы мероприятий, а также купоны на скидки. Попросите портье порекомендовать любимые заведения: так удастся пообедать дешевле и вкуснее, чем по советам из интернета. Кстати, самому столик бронировать необязательно (особенно если не знаете местный язык), это тоже с радостью сделает за вас сотрудник отеля. Довольный клиент — лучший клиент!

Анастасия Болтенкова, сеть отелей «Невский берег»:

«Чаще всего гости просят порекомендовать милое, недорогое и вкусное место. Согласитесь, только местные жители способны рассказать о живой, нетуристической изнанке города. Мы всегда и с удовольствием рекомендуем гостям места, где им могло бы понравиться: от культовых пончиковых и шаверм до модных баров и ресторанов высокой кухни. И еще одно наблюдение: гостю приятно, когда персонал проявляет простое человеческое радушие, делает милые мелочи: чашка чая, конфета, улыбка, красивая открытка».

Распечатать, отсканировать, послать по факсу

Бумагу и офисную технику пока не отменили. Бывает, нужно что-то распечатать, отсканировать или отправить по факсу: обратные билеты, копию паспорта и так далее. Обратитесь на стойку регистрации — вам обязательно помогут, не взяв за это ни копейки.

Отправить открытку домой

Мелочь, а приятно. На стойках регистрации нередко продаются открытки. Их можно отправить друзьям или самому себе прямо из отеля. Тем самым вы избавите себя от лишней головной боли — поисков почтового отделения. Найти почту за границей порой сложнее, чем в России. За открытки и марки надо заплатить, но сама услуга по отправке корреспонденции бесплатна. Иногда в номерах можно найти бесплатные открытки с видами отеля или близлежащих достопримечательностей — в таком случае вам придется раскошелиться лишь на марку.

Павел Тормосов, отель Rossi:

«Для отелей бесплатные услуги — это конкурентное преимущество, способом привлечь и удержать гостей. Нам, отельерам, важно знать, что гости чувствуют себя комфортно и никто не уделяет им столько внимания, сколько уделяем мы. В отеле Rossi есть услуга "Любимый номер": можно выбрать один номер телефона (в любой стране мира, мобильный или стационарный) и звонить на него бесплатно в течение всего времени проживания. Это важно для родителей: им необходимо знать, все ли в порядке у детей, или бизнес-путешественникам, которым нужно постоянно общаться с офисом компании».

Оставить багаж на хранение

Если из номера пора выселяться, а до вылета еще полдня или больше, необязательно гулять по городу с тяжелым чемоданом или искать камеру хранения. Почти во всех отелях багаж можно оставить до вечера, после того как вы оформили check-out. Уточните, где можно положить свои вещи: даже если багажной комнаты нет, для вас что-нибудь придумают.

Вызвать такси

Попросите заказать машину, и вам не придется разбираться во всех тонкостях местного рынка транспортных услуг. Кроме того, часто у гостиниц есть договоренности с ближайшими перевозчиками, и вас, возможно, отвезут подешевле.

Светлана Демидова, журналист, посетила 20 стран, Москва:

«Я люблю путешествовать много и дешево — в отелях обычно появляюсь только для того, чтобы без сил свалиться лицом в подушку, поэтому к услугам не слишком придирчива. Но для себя сделала вывод — если Wi-Fi в отеле есть только на стойке регистрации и не долетает до номеров, или же он настолько слабый, что не тянет даже отправку письма, то любые приятные услуги отходят на второй план. Интернет уже давно в основе пирамиды потребностей!»

Тимур Юсупов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский турист отсудил 50 тысяч рублей за вонючий номер в отеле
Американский отель получил 300 жалоб за два месяца из-за развратных постояльцев
Грузовой кран в Дании превратили в отель со спа-зоной
Путешествия
Путешествия00:0619 августа

Вайнах-тур

Корреспондент «Ленты.ру» ушел в чеченские горы и не захотел возвращаться
17:3418 августа

Авиакомпания оставила без багажа более 200 пассажиров

08:5017 августа

В сочинских горах туристам впервые предложили отдых по системе «все включено»

11:0320 августа

Работников турецких отелей обучат русскому языку

Путешествия00:07 8 августа

И шашлычок под коньячок

Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
15:3618 августа

Россиянин ударил полицейского в Турции и попал в больницу в тяжелом состоянии

11:4516 августа

На Кубани проведут посвященный черноморской кухне фестиваль

16:5518 августа

Турист в Дубае умер после передозировки «Виагрой»

Путешествия00:0716 августа

«Нет запрета на секс до брака и развод»

Отчего ни одна свадьба на Крите не обходится без автоматов
13:1318 августа

Российский турист умер в турецком отеле

15:1314 августа

В Калининграде впервые пройдет международный форум гастротуризма

15:0018 августа

Российская туристка рассказала об обстановке в Барселоне после теракта

Россия
«Из двух детей один обязательно заболеет»
Стоит ли удалять органы у новорожденных, чтобы уберечь их от рака
Бесоизвержение
Поп-экзорцист на черном Land Cruiser заставляет православных трястись и кричать
Путин посетил фестиваль джаза в Крыму
Глава Рослесхоза предложил приравнять валежник к новогодним елкам
После обеда в московском ресторане госпитализировали 36 итальянских туристов
Почти 40 итальянцев госпитализировали после ужина в московской гостинице
Путин раскрутит
Творческая молодежь уговорила президента рекламировать свои проекты
Все материалы
Мир
Демократия подъехала
США влияют на политику других стран, не привлекая внимания
Джихад мельчал: на смену бомбам пришли грузовики
Что стоит за кровавым терактом в Барселоне
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
В Бельгии автомобиль врезался в участников вечеринки
Асад сравнил Эрдогана с политическим нищим
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Бомбанет?
Американский островок готовится к ядерному удару Северной Кореи
Все материалы
Бывший СССР
Реконструкция латгальского костюма и латгальский гербЗа Латгалию!
В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
В ДНР рассказали о бежавших с позором бойцах ВСУ
Порошенко похвастался модернизированным танком Т-72А
Лукашенко рекомендовал использовать сталинские методы управления
Саакашвили сообщил о желании жителя Николаева подарить ему свое гражданство
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Смертельный кредит
Россияне отдают последнее и умирают
Курс Bitcoin Cash за сутки вырос на 60 процентов
Цены на нефть резко подскочили
Московская биржа объявила о приостановке торгов гривной
Золотой запас России в июле увеличился на 12 тонн
Новак назвал срок отмены эмбарго на импорт турецких овощей в Россию
Все материалы
Бизнес
Парить как кузнечики
История рождения и становления батутного центра в Туле
Новак пообещал реализовать турецкие проекты вопреки санкциям США
Суд отказался арестовывать по иску Siemens направленные в Крым турбины
Сын Германа Грефа стал управляющим партнером компании Brayne
Глава ОАК пообещал выпустить триста Ил-112В в ближайшие годы
В России в июле стали покупать меньше подержанных машин
«Мегафон» отказался от иска к ФАС из-за роуминга
Все материалы
Силовые структуры
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Османский ответ
Турецкое оружие завоевывает мир
Опубликовано видео ликвидации нападавшего на прохожих в Сургуте
Под Белгородом расстреляли семью предпринимателей
СМИ сообщили о предполагаемой дате похорон первого главкома ВВС России
Умер первый главком ВВС России
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Послали подальше
Раскрыты неизвестные подробности межзвездной миссии Voyager
Появилось видео сближения с Землей крупнейшего за всю историю астероида
В Тихом океане обнаружили потопленный в 1945 году американский крейсер
Раскрыт простой способ взломать iPhone
Ученые прокомментировали приближение к Земле гигантского астероида
Все материалы
Спорт
«Только не надо трогать Карреру»
Семь голов, нырок Самедова и яркая концовка — «Спартак» уступил «Локомотиву»
Лысый из «Реала»
Сперва Зидан порвал брюки, а потом — футбольную Европу
СМИ сообщили о готовности «Манчестер Сити» купить Месси за 300 миллионов евро
СМИ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве пауэрлифтера Драчева
Мэйуэзер проведет последнюю неделю перед боем с Макгрегором в стрип-клубе
Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Амкаром»
Глава ФПР назвал убитого пауэрлифтера Драчева добрым и бесконфликтным человеком
Все материалы
Культура
«После фон Триера не найти такие же рискованные роли»
Шарлотта Генсбур о «Призраках Исмаэля» и любви к провокационным проектам
«Америка, которую я полюбил»
5 важных старых книг: выбор Павла Басинского
«Изображать тупого иностранца и вести себя как дома»
Секрет датского счастья, или как выжить в Скандинавии: версия Майкла Бута
Вышел первый трейлер сериала «Каратель»
Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище
Полиция Нью-Йорка задержала рэпера после ролика в соцсети
Американский суд отказался закрыть дело против Романа Полански
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Звезды не ездят в метро?
Тайно снятые пассажиры подземки стали героями полотен Леонардо да Винчи
«Никогда не гуглите это!»
Кто и зачем снял самое отвратительное видео в истории интернета
Der Spiegel «надел» на Трампа ку-клукс-клановский колпак
Малахов написал Эрнсту открытое письмо
Из баттла Оксимирона с Гнойным удалили все слова
Блогер в шубе попытался пережить 40-градусную жару в закрытой машине
Все материалы
Ценности
Танки и люрекс
Роль модников в крахе СССР
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Бывший топ-менеджер Apple Watch стал главой Ulysse Nardin
Первый лимузин Mercedes-Benz Бориса Ельцина выставили на продажу
Новая краска для Porsche обошлась его владельцу дороже автомобиля
Мусор предложили выносить в кожаном мешке за 450 долларов
Итальянцы пустили крокодилов на оправы очков
Все материалы
Путешествия
«В Ростове шикарные плюхи»
Зачем туристу ехать в город-папу на вольный Дон
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
Вайнах-тур
Корреспондент «Ленты.ру» ушел в чеченские горы и не захотел возвращаться
Авиакомпания оставила без багажа более 200 пассажиров
Работников турецких отелей обучат русскому языку
Россиянин ударил полицейского в Турции и попал в больницу в тяжелом состоянии
Турист в Дубае умер после передозировки «Виагрой»
Все материалы
Из жизни
Тоже мне, герои
Куда скачет Супермен с Украины и что волнует пузатого Капитана Америку
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
«Больше вина — меньше одежды»
Где и как проводят каникулы самые знаменитые модели
Пьяная девушка клюнула на удочку рыболова во Флориде
Пес в Орегоне выкопал во дворе наркотики на 85 тысяч долларов
В ухе китайца нашли живую ящерицу
Американец за рулем автомобиля перепрыгнул разведенный мост
Все материалы
История пикапов Ford
От «Жестянки Лиззи» до 750-сильной «Супер-змеи»
Невероятные истории из автосервисов
Непридуманные истории, рассказанные механиками из разных стран
В какие истории попадают бабушки за рулем
Что происходит, когда дамы в возрасте пытаются быть в тренде
Убить за девять минут
Машины, которые попали в аварию, едва успев покинуть автосалон
Немцы поругали «Весту» за плохие тормоза, управляемость и мотор
Выставлен на продажу первый лимузин Mercedes-Benz Бориса Ельцина
Владельцев Chevrolet Niva «подключили» к интернету
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы