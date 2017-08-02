Российский турист отсудил 50 тысяч рублей за вонючий номер в отеле

Житель Новосибирска через суд получил от турфирмы около 50 тысяч рублей за испорченный отдых на курорте Шерегеш в Кемеровской области. Об этом в среду, 2 августа, сообщает портал Vn.ru.

По словам истца, он купил для себя и родных путевку на Шерегеш у компании, название которой не уточняется. Однако в номере гостиницы, который был забронирован для туристов, ощущался стойкий запах канализации.

Материалы по теме Особенности ненавязчивого русского сервиса Что думают об отдыхе на отечественных курортах отпускники

Оперативно устранить эту проблему персонал объекта размещения не смог, в итоге новосибирцам пришлось переехать в другой отель и самим заплатить за проживание.

После этого мужчина потребовал от турфирмы возместить убытки. Однако компания отказала ему в этом, указав на недоказанность необходимости смены номера. Отдыхающий смог получить деньги за путевку лишь через суд.

Однако затем турист решил дополнительно получить от организации неустойку, штраф и компенсацию морального вреда (в общей сложности 100 тысяч рублей), так как компания своевременно не отреагировала на его претензии. С этой целью он снова обратился в суд. В итоге его притязания были удовлетворены, но лишь частично.

В октябре 2016 года в ходе опроса российские туристы одной из главных причин недовольства отдыхом в отелях назвали грязь в номерах.