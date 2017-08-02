Российский турист отсудил 50 тысяч рублей за вонючий номер в отеле

Житель Новосибирска через суд получил от турфирмы около 50 тысяч рублей за испорченный отдых на курорте Шерегеш в Кемеровской области. Об этом в среду, 2 августа, сообщает портал Vn.ru.
По словам истца, он купил для себя и родных путевку на Шерегеш у компании, название которой не уточняется. Однако в номере гостиницы, который был забронирован для туристов, ощущался стойкий запах канализации.
Оперативно устранить эту проблему персонал объекта размещения не смог, в итоге новосибирцам пришлось переехать в другой отель и самим заплатить за проживание.
После этого мужчина потребовал от турфирмы возместить убытки. Однако компания отказала ему в этом, указав на недоказанность необходимости смены номера. Отдыхающий смог получить деньги за путевку лишь через суд.
Однако затем турист решил дополнительно получить от организации неустойку, штраф и компенсацию морального вреда (в общей сложности 100 тысяч рублей), так как компания своевременно не отреагировала на его претензии. С этой целью он снова обратился в суд. В итоге его притязания были удовлетворены, но лишь частично.
В октябре 2016 года в ходе опроса российские туристы одной из главных причин недовольства отдыхом в отелях назвали грязь в номерах.