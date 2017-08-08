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Грузовой кран в Дании превратили в роскошный отель со спа-зоной

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Архивное фото
Архивное фото

Грузовой кран в Копенгагене переоборудовали в роскошный мини-отель. На объект размещения под названием The Krane обратили внимание издания New York Post и Mirror.

Кабина башенного крана, расположенная на высоте 15 метров в местном порту, может принять до двух человек за раз. Помимо спальни, там есть спа-зона с джакузи. Тариф на проживание составляет 2,9 тысячи долларов за ночь.

Кроме того, мини-отель оснащен стеклянной стеной и террасой, откуда гости могут наслаждаться видами столицы Дании. Постояльцам также предоставляют услуги консьержа и трансфер от аэропорта.

Помимо этого, внутри конструкции также было создан зал для переговоров со стеклянными стенами. Заведение должно открыться в текущем году, конкретная дата не называется.

В марте 2017 года стало известно о том, что в Грузии построили бутик-отель из грузовых контейнеров для морских перевозок. Гостиницу Quadrum возвели в Кавказских горах, на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря.

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